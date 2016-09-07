Работы над обликом перспективного транспортного самолета начнутся в 2017 году

КУБИНКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Облик перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) пока не определен, соответствующие научно- исследовательские работы начнутся с 2017 года. Об этом ТАСС на форуме "Армия-2016" рассказал генеральный директор ОАО "Ил" Сергей Вельможкин.

"Облик самолета будущего должен определить заказчик - Минобороны России. На сегодняшний день конкретного решения по облику этого самолета еще не принято. Мы договорились, что в 2017 году должны будем открыть определенный НИР (научно-исследовательские работы), в котором примут участие и научные учреждения заказчика", - сказал он.

Как пояснил собеседник агентства, необходимо определить, какая у этого самолета будет грузоподъемность и габариты.

"Бездумно делать аналог Ан-124, наверное, было бы неправильно. "Руслан" создавался на некий глобальный конфликт, с большой дальностью. Сегодня, надеюсь, такой острой необходимости в этом нет", - добавил глава предприятия.

Он отметил, что разработчики предлагают военным вариант самолета грузоподъемностью 80 и 120 тонн.

В апреле этого года замминистра обороны Юрий Борисов сообщил о планах создать новый сверхтяжелый транспортный самолет в интересах армии и гражданского рынка.

Самым тяжелым и грузоподъемным самолетом российской Военно-транспортной авиации является Ан-124 "Руслан". Максимальная грузоподъемность Ан-124 составляет 120 тонн, дальность полета - 7500 км.

Бомбы под крыльями

Вельможкин также сообщил, что новый транспортный самолет может быть оснащен оружием.

"Никакого секрета тут нет, у Ил-76 (советский военно-транспортный самолет) раньше была авиапушка, но ее сняли - XXI век на дворе все-таки. А нагрузка на крыло - бомбовое вооружение на пилонах - изначально предусмотрена для транспортных самолетов, это еще с советских лет было, да и во всем мире так", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Вельможкина, сегодня уже можно обозначить несколько основных требований к перспективному транспортному самолету.

"Все военно-транспортные самолеты, которые сегодня проектируются, должны взлетать с грунтовых полос, и ПАК ВТА, естественно, будет. Второе требование - неприхотливость и универсальность, возможность обслуживания в неподготовленных местах, максимум силами экипажа", - подчеркнул он.

Не раньше 2027 года

Серийное производство ПАК ТА может начаться в 2027 году, если работы над ним начнутся уже со следующего года.

"До полноценного серийного производства должно пройти от семи до десяти лет. Это 2027 год, может, чуть раньше. Мировая практика подтверждает реалистичные сроки", - сказал он.

При этом, по его словам, еще не решен вопрос о двигателе для нового самолета. "На сегодняшний день в России есть двигатель ПС-90А1, у него тяга 17,4 тонны. Если мы замахиваемся на что-то большее, нужен другой двигатель. ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация), насколько известно, приступила к разработке 32-тонника, но пока его сделают, пройдет очень много времени", - отметил Вельможкин.

Он напомнил, что вариант нового военно-транспортного самолета, известного как проект Ил-106, изначально проектировался под двигатели НК-92, которые сегодня в России не производят.

"Ну не "вешать" же шесть двигателей на самолет. Это дорого в эксплуатации, ухудшает аэродинамику, увеличивает вес, усложняет топливную конструкцию. Любой самолет - это всегда компромисс", - резюмировал Вельможкин.