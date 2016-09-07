Разработчик "Искандеров" представил на "Армии-2016" новые машины ПВО

КУБИНКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Коломенское конструкторское бюро машиностроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы") представило на военно-техническом форуме "Армия-2016" новые машины противовоздушной обороны "Гибка-С". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Боевая машина отделения и машина разведки и управления командира "Гибка-С": два демонстрационных натурных образца - демонстрируются только на закрытой площадке, предназначенной для российских военных. Зарубежным гостям они будут презентованы позже", - говорится в сообщении.

Как уточнили в бюро, боевая машина отделения стрелков-зенитчиков предназначена для обороны общевойсковых подразделений от средств воздушного нападения, совершающих полет на малых и сверхмалых высотах, при всех видах боя днем и ночью. Машина также может применять как новейший переносный зенитный ракетный комплекс "Верба", так и его предшественника - "Иглу-С". В боекомплекте восемь ракет, четыре из которых размещены на пусковой установке.

Машина разведки и управления командира предназначена для автоматизированного управления действиями отделений зенитчиков. Она позволяет оперативно взаимодействовать с вышестоящими командными пунктами и управлять шестью боевыми машинами или четырьмя отделениями зенитчиков. Обе машины созданы на базе автомобиля "Тигр".

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