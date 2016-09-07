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Завершены предварительные испытания новой противотанковой пушки для ВДВ

Армия и ОПК
7 сентября, 10:17 UTC+3 КУБИНКА область/ 7, сентября. /ТАСС
До конца года начнутся государственные испытания
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КУБИНКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Предварительные испытания самоходной противотанковой пушки для Воздушно-десантных войск "Спрут-СДМ-1" завершены, государственные начнутся до конца года. Об этом сообщил ТАСС представитель концерна "Тракторные заводы".

"Предварительные испытания модернизированной противотанковой пушки 2С25 завершены. До конца года начнутся государственные испытания", - сказал он.

По его словам, участвовавший в предварительных тестах образец возвращен на завод для доработки, а на госиспытания отправят еще две машины.

Ранее в концерне "Тракторные заводы" ТАСС сообщили, что ожидают принятия самоходной пушки на вооружение в 2017 году. В 2018-м, рассчитывают в концерне, начнется серийное производство новой боевой машины. По оценкам разработчиков, Воздушно-десантным войскам нужно около 150 таких самоходных пушек.

Базовая модель "Спрут-СД" представляет собой самоходную противотанковую пушку калибра 125 мм, которую можно десантировать с самолета. Она предназначена для применения в составе подразделений ВДВ, морской пехоты и специального назначения. Эту боевую машину приняли на вооружение в середине 2000-х годов.

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