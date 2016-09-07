Минобороны РФ заказало доработку Ми-26Т2 для военных нужд

КУБИНКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) доработает новейший тяжелый вертолет Ми-26Т2 в интересах Минобороны РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"В настоящее время идет процесс согласования технического задания на выполнение опытно-конструкторских работ по модернизации Ми-26Т2. Вертолет будет способен совершать взлет и посадку с неподготовленных площадок. Новая машина получит название Ми-26Т2В", - сказал представитель "Вертолетов России".

В ходе доработки машина должна получить автопилот, новый комплекс средств связи, а также бортовой комплекс обороны, уточнили в холдинге.

"Вертолет Ми-26Т2В должен обеспечивать полеты в условиях любого региона, в том числе со сложными физико- географическими и неблагоприятными климатическими условиями, в любое время суток, по оборудованным и необорудованным трассам, по маршрутам вне трасс и над безориентирной местностью, в условиях огневого и информационного противодействия противника", - добавили в пресс-службе.

Ми-26Т2 - модернизированная версия Ми-26Т с новой авионикой. Серийный выпуск модификации начался в мае 2015 года. "Вертолеты России" сообщали, что планируют в интересах Минобороны адаптировать модель к условиям Арктики. В мае 2016 года в холдинге сообщили, что разработали облик машины для военных.