Россия может купить крылатые ракеты BrahMos

КУБИНКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Российские военные заинтересованы в приобретении разработанных совместно с Индией крылатых ракет BrahMos для оснащения истребителей Су-30СМ. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

"В первую очередь новый ударный комплекс - самолет плюс ракета - будет поступать на вооружение ВВС Индии. Потом его могут закупить российские ВВС, с их стороны есть большая заинтересованность", - сказал собеседник агентства на форуме "Армия-2016".

Он уточнил, что переговоры с российской стороной могут начаться в 2017 году, после завершения летных испытаний индийских Су-30МКИ с ракетой BrahMos.

Официальным подтверждением этих данных ТАСС не располагает.

Истребитель ВВС Индии с демонстратором авиационной версии ракеты BrahMos совершил первый полет летом 2016 года. Ожидается, что первые пуски с самолета могут состояться до конца года. Индия планирует оснастить доработанными ракетами BrahMos три полка истребителей Су-30МКИ. Сейчас в распоряжении индийских военных имеются сухопутная и морская версии ракеты.

Многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30СМ является дальнейшим развитием экспортного Су-30МКИ. Он доработан в соответствии с требованиями Минобороны РФ по вооружению, системам радиолокации, связи и государственного опознавания, другому оборудованию. Первые контракты на поставку Су-30СМ российским военным были заключены в 2012 году.