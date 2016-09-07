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На учениях "Кавказ-2016" в Крыму Су-27 перехватили "вражеские" ракетоносцы

Армия и ОПК
7 сентября, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Дежурная пара истребителей Южного военного округа по команде "Воздух" в течение трех минут совершил взлет с аэродрома базирования в республике Крым и условно поразил все воздушные цели
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Два дежурных истребителя Су-27 Южного военного округа (ЮВО) на учениях "Кавказ-2016" отработали ночной перехват трех дальних бомбардировщиков условного противника, роль которых выполнили ракетоносцы Ту-95МС. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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"Дежурная пара истребителей Су-27 Южного военного округа по команде "Воздух" в течение трех минут совершил взлет с аэродрома базирования в республике Крым и условно поразил все воздушные цели в рамках стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, роль самолетов условного противника выполнили три экипажа бомбардировщика Ту-95МС.

"Экипажи были выведены расчетами пунктов наведения на заданные рубежи пусков, откуда условно были поражены все цели. В настоящий момент экипажи истребителей ЮВО продолжают нести боевое дежурство по противовоздушной обороне", - добавили в пресс-службе.

Учения "Кавказ-2016" с участием около 12,5 тысячи военнослужащих проходят с 5 по 10 сентября на полигонах ЮВО, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

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