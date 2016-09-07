В России создают новый гранатометный комплекс

КУБИНКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Новый гранатометный комплекс разрабатывается в России, сообщил в среду генеральный директор НПО "Базальт" Владимир Порхачев.

"Перед предприятием поставлены ряд новых задач, чтобы прийти к концептуально новому гранатометному комплексу. Эту работу мы начали, детали раскрывать не буду", - сказал он.

В данный момент на вооружении российской армии стоят такие гранатометы, как РПГ-7 и РПГ-7В.

Ранее на форуме "Армия-2016" Порхачев сообщил, что в России разработана планирующая авиабомба "Дрель" и ее государственные испытания могут быть завершены до конца года.

НПО "Базальт" специализируется на производстве авиационных бомб, боеприпасов для минометов и артиллерии, противотанковых гранатометов. Входит в состав ГК "Ростех".

Международный военно-технический форум "Армия-2016" проходит в Подмосковье. В нем участвуют более тысячи предприятий и организаций, свои делегации прислали более 80 стран.