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В России создают новый гранатометный комплекс

Армия и ОПК
7 сентября, 18:44 UTC+3 КУБИНКА область/ 7, сентября. /ТАСС
В данный момент на вооружении российской армии стоят такие гранатометы, как РПГ-7 и РПГ-7В
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© Сергей Бобылев/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Новый гранатометный комплекс разрабатывается в России, сообщил в среду генеральный директор НПО "Базальт" Владимир Порхачев.

"Перед предприятием поставлены ряд новых задач, чтобы прийти к концептуально новому гранатометному комплексу. Эту работу мы начали, детали раскрывать не буду", - сказал он.

В данный момент на вооружении российской армии стоят такие гранатометы, как РПГ-7 и РПГ-7В.

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Ранее на форуме "Армия-2016" Порхачев сообщил, что в России разработана планирующая авиабомба "Дрель" и ее государственные испытания могут быть завершены до конца года.

НПО "Базальт" специализируется на производстве авиационных бомб, боеприпасов для минометов и артиллерии, противотанковых гранатометов. Входит в состав ГК "Ростех".

Международный военно-технический форум "Армия-2016" проходит в Подмосковье. В нем участвуют более тысячи предприятий и организаций, свои делегации прислали более 80 стран.

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