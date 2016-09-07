В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"

КУБИНКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Авиационная бомба "Дрель" с дальностью планирования 30 километров разработана в России, ее государственные испытания могут быть завершены до конца года.

Об этом сообщил журналистам генеральный директор НПО "Базальт" Владимир Порхачев.

"Надеюсь, в этом году мы завершим госиспытания. В мире аналогов нет. Бомба без двигателя. Дальность при отходе от носителя - за 30 километров. То есть самолет не входит в зону поражения ПВО, сбрасывает изделие, и оно находит цель само. Навигация осуществляется с помощью ГЛОНАСС. Название у нее "Дрель", - рассказал Порхачев.

Также, по его словам, разрабатывается новый гранатометный комплекс. "Перед предприятием поставлен ряд новых задач, чтобы прийти к концептуально новому гранатометному комплексу. Эту работу мы начали, детали раскрывать не буду", - сказал он.

НПО "Базальт" специализируется на производстве авиационных бомб, боеприпасов для минометов и артиллерии, противотанковых гранатометов. Входит в состав ГК "Ростех".

С 6 по 11 сентября в Подмосковье проходит международный военно-технический форум "Армия-2016", в котором участвуют более тысячи предприятий и организаций, свои делегации прислали более 80 стран.