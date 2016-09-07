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Российская армия до конца 2016 года получит 20 ударных роботов "Уран-9"

Армия и ОПК
7 сентября, 12:01 UTC+3 область/ 7, сентября. /ТАСС
"Уран-9" предназначен для дистанционной разведки и огневой поддержки общевойсковых, разведывательных и антитеррористических подразделений
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Ударный робот "Уран-9"

Ударный робот "Уран-9"

© Дмитрий Решетников/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Российская армия до конца этого года получит на вооружение 20 ударных роботов "Уран-9", сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ударный робот "Уран-9"

Ударный робот "Уран-9"

© Дмитрий Решетников/ТАСС
Ударный робот "Уран-9"
© Дмитрий Решетников/ТАСС

"До конца года в войска будут поставлены пять комплектов боевого многофункционального робототехнического комплекса "Уран-9". В каждый комплект входят четыре боевых машины в варианте робота-разведчика или робота огневой поддержки, один мобильный пункт управления и два тягача", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этих данных ТАСС не располагает.

Ранее сообщалось, что в 2016 году "Рособоронэкспорт" планирует представить комплекс "Уран-9" на мировом рынке.

"Уран-9" предназначен для дистанционной разведки и огневой поддержки общевойсковых, разведывательных и антитеррористических подразделений. Вооружение состоит из 30-миллиметровой автоматической пушки, спаренного с ней пулемета калибра 7,62 миллиметра, противотанковых управляемых ракет "Атака". Снабженный противопульной броней робот, масса которого достигает десяти тонн, может действовать на расстоянии до трех километров от оператора.

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