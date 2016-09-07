Армия России получила очередной вертолет для установки помех

КУБИНКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкорпорацию "Ростех") передал Минобороны РФ на военно-техническом форуме "Армия-2016" комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и вертолет - постановщик помех. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора концерна Игорь Насенков.

"Вчера мы передали комплекс РЭБ "Ртуть-БМ", а также вертолет - постановщик помех", - сказал Насенков.

Он добавил, что в этом году КРЭТ передал Минобороны девять комплексов РЭБ "Москва-1", еще четыре таких комплекса планируется отгрузить до конца года.

Насенков также сообщил, что объем гособоронзаказа на 2016 год для КРЭТ составляет 86 млрд рублей.

Международный военно-технический форум "Армия-2016" проходит в Подмосковье. В нем участвуют более тысячи предприятий и организаций, свои делегации прислали более 80 стран.