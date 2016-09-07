Гособоронзаказ на 2016 год скорректирован

КУБИНКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 сентября подписал постановление о корректировке государственного оборонного заказа на 2016 год (ГОЗ-2016). Об этом сообщил журналистам заместитель главы Минобороны РФ Юрий Борисов.

"5 сентября председателем правительства Дмитрием Медведевым подписано постановление о корректировке ГОЗ-2016. Органами военного управления проведена большая работа по корректировке и анализу ГОЗ с учетом обеспечения потребностей вооруженных сил по закупке, ремонту вооружений, а также проведению НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - прим. ТАСС)", - сказал Борисов.