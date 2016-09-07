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Минобороны России заказало новые ракетные корабли с "Калибрами"

Армия и ОПК
7 сентября, 14:22 UTC+3 область/ 7, сентября. /ТАСС
Малые ракетные корабли проекта 21631 имеют водоизмещение около 950 тонн и способны развивать скорость до 25 узлов
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Малый ракетный корабль "Серпухов"

Малый ракетный корабль "Серпухов"

© Алексей Павлишак/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ и Зеленодольский завод им. Горького договорились о новых поставках Военно-морскому флоту малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М".

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Соответствующее соглашение было подписано сегодня на форуме "Армия-2016" заместителем министра Юрием Борисовым и гендиректором предприятия Ренатом Мистаховым, передает корр. ТАСС.

Сколько кораблей должен получить ВМФ по этому контракту, на церемонии подписания не уточнили.

Малые ракетные корабли проекта 21631 имеют водоизмещение около 950 тонн и способны развивать скорость до 25 узлов. Они оснащаются ракетным комплексом "Калибр", артиллерийской установкой А-190 калибра 100 миллиметров, а также пусковыми установками "Гибка" для зенитных ракет "Игла" и зенитным артиллерийским комплексом АК-630-2 "Дуэт".

На данный момент в состав ВМФ России входят пять кораблей проекта 21631. Три из них находятся в составе Каспийской флотилии, еще два несут службу на Черноморском флоте. Ранее сообщалось, что Зеленодольский завод должен поставить военным в общей сложности девять кораблей этого типа.

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