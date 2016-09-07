Минобороны подписало на "Армии-2016" 17 долгосрочных контрактов

КУБИНКА /Московская область, 7 сентября. /ТАСС/. Минобороны России подписало в рамках военно-технического форума "Армия-2016" 17 долгосрочных контрактов на более 130 млрд рублей, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Всего подписано 17 долгосрочных контрактов на общую сумму более 130 млрд рублей", - сказал он.

Гособоронзаказ на 2016 год скорректирован

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 сентября подписал постановление о корректировке государственного оборонного заказа на 2016 год (ГОЗ-2016), сообщил Борисов.

"Пятого сентября председателем правительства Дмитрием Медведевым подписано постановление о корректировке ГОЗ-2016. Органами военного управления проведена большая работа по корректировке и анализу ГОЗ с учетом обеспечения потребностей Вооруженных сил по закупке, ремонту вооружений, а также проведению НИОКР (научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ - прим. ТАСС)", - сказал Борисов.

"Ряд мероприятий требует корректировки либо по ценам, либо по срокам, либо по объемам в рамках тех лимитов, которые нам правительство выделило на этот год. Практика показывает, что корректировке подвергается порядка 4-5% заказов. На текущий момент у нас размещено свыше 95%. И эти без малого 4,5% являются корректировкой, которую подписал председатель правительства", - пояснил заместитель министра.

Поставка малых ракетных кораблей ВМФ

Объем контракта на поставку малых ракетных кораблей проекта 21631, подписанного Минобороны РФ и Зеленодольским заводом им. Горького, составит 27 млрд рублей, сообщил Борисов.

"Контракт на сумму 27 млрд, он долгосрочный, дает экономическую устойчивость предприятию", - сказал Борисов.