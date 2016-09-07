Девять систем вооружения планируется включить в боевую экипировку "Ратник"

КУБИНКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Девять различных систем вооружения, в том числе пулемет специального назначения, планируется включить в состав боевой экипировки "Ратник". Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ по итогам круглого стола на военно-техническом форуме "Армия-2016".

"Теперь с комплектом боевой экипировки "Ратник" планируется использовать девять различных систем вооружения. Наряду с перспективными образцами стрелкового оружия для новейшей экипировки был разработан пулемет специального назначения", - сказали в Минобороны.

На круглом столе военные и представители ОПК обсудили эффективность бронезащиты. "Перспективный бронежилет на сегодняшний день сможет выдержать свыше 10 прямых попаданий пуль различного назначения. Ведутся разработки для повышения эффективности этих показателей", - уточнили в министерстве.

Кроме того, было объявлено об успешном завершении эксперимента по очистке зараженных поверхностей экипировки с помощью лазера.

"В России впервые проведен успешный эксперимент по специальной обработке новейших образцов боевой экипировки лазерным излучением. Испытания по безреагентной очистке зараженных поверхностей высококонцентрированным потоком энергии реализованы испытательным институтом Минобороны РФ", - сказали в военном ведомстве.

Дегазация и дезинфекция осуществлялись бесконтактным способом с помощью фотохимического воздействия на пораженную поверхность. Необходимость подобных методов очистки обусловлена тем, что более половины из 50 изделий, входящих в состав современной боевой экипировки, являются электронными приборами или чувствительным оборудованием.

"Проведенные ранее испытания показали, что существующие машинные способы специальной обработки оказывают отрицательное воздействие на ряд современных материалов, применяемых в боевой экипировке "Ратник", - сообщили в военном Минооброны.

Научно-деловая программа форума "Армия -2016" предусматривает проведение свыше 100 мероприятий. Представители ОПК, экспертного сообщества и ведущие военные специалисты обсуждают актуальные вопросы обеспечения обороноспособности России.