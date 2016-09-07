"Тополь" впервые показан публике в полном составе в парке "Патриот"

КУБИНКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Минобороны России впервые демонстрирует стартовую батарею подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь" в полном составе на международном военно-техническом форуме "Армия-2016". Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Наряду с автономной пусковой установкой, которую все могли видеть на параде Победы, в парке "Патриот" зрители смогут увидеть стартовую батарею ракетного комплекса, включая машину боевого управления, машину обеспечения боевого дежурства и комплексы связи", - сказали в Минобороны.

"Зрители смогут собственными глазами увидеть, как выглядит ракетный комплекс, несущий боевое дежурство на полевых позициях", - пояснили в военном ведомстве.

ПГРК "Тополь" - российский подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мегатонного класса. В настоящее время на боевом дежурстве на территории РФ находятся около сотни комплексов.

С 6 по 11 сентября в Подмосковье проходит международный военно-технический форум "Армия-2016". В нем участвуют более тысячи предприятий и организаций, свои делегации прислали более 80 стран.