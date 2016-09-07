Борисов: отставание РФ в сфере робототехники и беспилотников практически ликвидировано

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия практически догнала другие страны в производстве и внедрении беспилотников и робототехники. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
"Нас упрекали еще несколько лет назад, что мы серьезно отстали в этом направлении, особенно по беспилотному направлению. Сегодня я считаю, что практически это отставание ликвидировано", - сказал он.
По словам замминистра, российская армия уже имеет подобную технику на вооружении, а предприятия готовы предлагать новые разработки "практически всего типажа тактического и стратегического класса беспилотников как информационных, так и ударных". "Причем и самолетного, и вертолетного типа", - уточнил Борисов.
Он подчеркнул, что образцы робототехники, которые представлены на военно-техническом форуме "Армия-2016" "по некоторым показателям даже превосходят зарубежные аналоги".
Борисов также отметил, что более 50% научно-исследовательских работ предприятия проводят за свой счет, предлагая Минобороны РФ "достаточно совершенный продукт". "В будущей программе вооружения мы всячески будем поддерживать этот тренд, развивать инициативу в наших оборонных предприятиях", - заключил он.