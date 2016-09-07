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Борисов: отставание РФ в сфере робототехники и беспилотников практически ликвидировано

Армия и ОПК
7 сентября, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
По словам замминистра обороны, уже имеет подобную технику на вооружении, а предприятия готовы предлагать новые разработки
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия практически догнала другие страны в производстве и внедрении беспилотников и робототехники. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Нас упрекали еще несколько лет назад, что мы серьезно отстали в этом направлении, особенно по беспилотному направлению. Сегодня я считаю, что практически это отставание ликвидировано", - сказал он.

По словам замминистра, российская армия уже имеет подобную технику на вооружении, а предприятия готовы предлагать новые разработки "практически всего типажа тактического и стратегического класса беспилотников как информационных, так и ударных". "Причем и самолетного, и вертолетного типа", - уточнил Борисов.

Он подчеркнул, что образцы робототехники, которые представлены на военно-техническом форуме "Армия-2016" "по некоторым показателям даже превосходят зарубежные аналоги".

Борисов также отметил, что более 50% научно-исследовательских работ предприятия проводят за свой счет, предлагая Минобороны РФ "достаточно совершенный продукт". "В будущей программе вооружения мы всячески будем поддерживать этот тренд, развивать инициативу в наших оборонных предприятиях", - заключил он.

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