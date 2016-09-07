Путин 8 сентября в Туле проведет совещание по "оборонке"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 8 сентября посетит Тульскую область, где проведет совещание по развитию "оборонки". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"На площадке одного из крупных предприятий российского ВПК - научно-производственного объединения "СПЛАВ" - глава государства проведет совещание по вопросам использования потенциала оборонно-промышленного комплекса в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешнем рынках", - отметили в Кремле. "Там же президент ознакомится с экспозицией, на которой будут представлены новые гражданские разработки российских оборонных предприятий", - добавили в пресс- службе.

По сообщению Кремля, Путин "также примет участие в церемонии открытия Тульского суворовского военного училища и посетит музей - усадьбу Льва Толстого "Ясная поляна", где встретится с представителями общественности Тульской области, принимавшими участие в разработке региональной программы социально-экономического развития".