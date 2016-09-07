УВЗ планирует договориться с Минобороны РФ о поставках новой версии Т-90

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" рассчитывает в ближайшее время заключить с Минобороны России контракт на поставку новой модификации танка Т-90, сообщил гендиректор корпорации Олег Сиенко в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы планируем с Министерством обороны в ближайшее время заключить контракты на поставку этой продукции уже для нужд российских Вооруженных сил", - сказал он на форуме "Армия-2016".
Как сообщалось ранее, "Уралвагонзавод" предложил Минобороны РФ модернизировать строевые танки Т-90 до уровня Т-90МС. Заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов отмечал, что в министерстве рассматривают этот вопрос. По его словам, в обновлении нуждаются около 400 танков, которые были поставлены в войска в начале 2000-х годов.
Т-90МС - последняя на данный момент версия танка Т-90, впервые эту модификацию показали на выставке RAE-2011 в Нижнем Тагиле. Модель отличается более мощным двигателем, новым кондиционером, усиленным бронированием и пулеметом на башне. В "Уралвагонзаводе" отмечали, что эта версия имеет большие перспективы на рынке Ближнего Востока.