Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

УВЗ планирует договориться с Минобороны РФ о поставках новой версии Т-90

Армия и ОПК
7 сентября, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Т-90МС - последняя на данный момент версия танка Т-90, впервые эту модификацию показали на выставке RAE-2011 в Нижнем Тагиле
Материал из 1 страницы
Танк Т-90МС

Танк Т-90МС

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" рассчитывает в ближайшее время заключить с Минобороны России контракт на поставку новой модификации танка Т-90, сообщил гендиректор корпорации Олег Сиенко в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы планируем с Министерством обороны в ближайшее время заключить контракты на поставку этой продукции уже для нужд российских Вооруженных сил", - сказал он на форуме "Армия-2016".

Смотрите также
Чем удивит форум "Армия-2016"

Как сообщалось ранее, "Уралвагонзавод" предложил Минобороны РФ модернизировать строевые танки Т-90 до уровня Т-90МС. Заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов отмечал, что в министерстве рассматривают этот вопрос. По его словам, в обновлении нуждаются около 400 танков, которые были поставлены в войска в начале 2000-х годов.

Т-90МС - последняя на данный момент версия танка Т-90, впервые эту модификацию показали на выставке RAE-2011 в Нижнем Тагиле. Модель отличается более мощным двигателем, новым кондиционером, усиленным бронированием и пулеметом на башне. В "Уралвагонзаводе" отмечали, что эта версия имеет большие перспективы на рынке Ближнего Востока.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Форум "Армия-2016" Новая техника ВС РФ
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первокурсники кемеровского вуза оказались в центре скандала из-за посвящения в студенты
2
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
3
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
4
Экс-главу "Вымпелкома" объявили в федеральный розыск
5
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
6
Фигурант дела о гонках на Gelandewagen в суде отобрал у журналистки телефон
7
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
Темы дня
Реклама