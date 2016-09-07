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Шесть МиГ-29 уничтожили технику условного противника на учениях "Кавказ"

Армия и ОПК
7 сентября, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
В ходе учений летчики применили ракетное и пушечное вооружение
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Шесть истребителей МиГ-29 отработали бомбометание по технике условного противника и провели воздушный бой в Крыму в рамках учений "Кавказ-2016". Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

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"В рамках проведения стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016" пилоты истребителей МиГ-29 Западного военного округа поразили все наземные цели, имитирующие военную технику условного противника, на полигоне Опук в Крыму. В выполнении практических вылетов было задействовано шесть самолетов МиГ-29, которые накануне были переброшены из Курска на оперативный аэродром, расположенный в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.

В ходе учений летчики применили ракетное и пушечное вооружение, а также отработали уход от средств противовоздушной обороны условного противника.

Как уточнили в пресс-службе, всего к участию в учениях от ВВС Западного военного округа привлечено более 30 самолетов оперативно-тактической авиации, а также более 10 вертолетов.

Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. Как сообщалось ранее, в них участвуют около 12,5 тысячи военных.

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