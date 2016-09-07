Более 30 самолетов проверяли противовоздушную оборону на юге РФ

Минобороны России

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 30 самолетов Воздушно-космических сил России в течение суток проверяли противовоздушную оборону Южного военного округа, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Экипажи Су-24, Су-34, Су-27 выполняли полеты на малых и средних высотах, летчики Дальней авиации отработали полеты в роли контрольных целей в темное время суток на высотах от 7 до 10 тысяч метров", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

В ведомстве пояснили, что расчеты радиолокационных станций обнаруживали и сопровождали все воздушные цели, передавали координаты через командный пункт расчетам зенитных ракетных комплексов и экипажам дежурных истребителей. Те проводили условные пуски ракет, не позволяя "неприятельским" самолетам преодолевать воздушную границу.

Всего в проверке участвовали до 40 самолетов с обеих сторон и до десяти подразделений зенитных ракетных и радиотехнических войск Южного военного округа.

С 5 по 10 сентября на территории округа проходят стратегические учения "Кавказ-2016", в которых принимают участие около 12,5 тысячи военных.