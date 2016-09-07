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Подмосковные мотострелки форсировали Дон на учениях "Кавказ-2016"

Армия и ОПК
7 сентября, 19:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
На противоположном беру реки пехотинцы уничтожили условного противника
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мотострелковый полк из Подмосковья в ходе этапа стратегических учений "Кавказ-2016" в Волгоградской области форсировал Дон и уничтожил условного противника на противоположном берегу реки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа.

"Военнослужащим пришлось преодолеть участок реки, порой достигающий глубину до пяти метров, а в ширину - более 500 метров. С воздуха их прикрывали вертолеты армейской авиации, а подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты установили дымовую завесу", - уточнили в пресс-службе.

Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. В них участвуют около 12,5 тысячи военных.

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