Подмосковные мотострелки форсировали Дон на учениях "Кавказ-2016"

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мотострелковый полк из Подмосковья в ходе этапа стратегических учений "Кавказ-2016" в Волгоградской области форсировал Дон и уничтожил условного противника на противоположном берегу реки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа.
"Военнослужащим пришлось преодолеть участок реки, порой достигающий глубину до пяти метров, а в ширину - более 500 метров. С воздуха их прикрывали вертолеты армейской авиации, а подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты установили дымовую завесу", - уточнили в пресс-службе.
Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. В них участвуют около 12,5 тысячи военных.