Латвия будет развивать артиллерию для противостояния РСЗО "Град"

РИГА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Латвия планирует развивать артиллерию для противостояния реактивной системе залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом рассказал министр обороны страны Раймондс Бергманис.

По его словам, в настоящее время Латвии нечего противопоставить РСЗО "Град". "Но в наших планах развивать артиллерию в составе НВС. В ближайшее время я собираюсь в одну из стран, чтобы говорить о такой возможности. Возможно, в ближайшее время у нас не будет системы типа "Град", но артиллерия является одним из приоритетов, и у нас есть планы, как мы ее будем развивать", - сказал он в интервью Латвийскому радио.

При этом глава оборонного ведомства не назвал страну, где он планирует обсудить развитие артиллерии.