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Латвия будет развивать артиллерию для противостояния РСЗО "Град"

Армия и ОПК
7 сентября, 19:46 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова
Министр обороны страны Раймондс Бергманис отметил, что латвийским ВС нечего противопоставить РСЗО "Град"
Материал из 1 страницы
Ракетные системы залпового огня "Град"

Ракетные системы залпового огня "Град"

© Дмитрий Рогулин/ТАСС

РИГА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Латвия планирует развивать артиллерию для противостояния реактивной системе залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом  рассказал министр обороны страны Раймондс Бергманис.

По его словам, в настоящее время Латвии нечего противопоставить РСЗО "Град". "Но в наших планах развивать артиллерию в составе НВС. В ближайшее время я собираюсь в одну из стран, чтобы говорить о такой возможности. Возможно, в ближайшее время у нас не будет системы типа "Град", но артиллерия является одним из приоритетов, и у нас есть планы, как мы ее будем развивать", - сказал он в интервью Латвийскому радио.

При этом глава оборонного ведомства не назвал страну, где он планирует обсудить развитие артиллерии.

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