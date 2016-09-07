Латвия будет развивать артиллерию для противостояния РСЗО "Град"Армия и ОПК 7 сентября, 19:46
Джо Павелски назначен капитаном сборной США на Кубок мираСпорт 7 сентября, 19:41
Эксперты из РФ провели первую встречу со службами безопасности аэропорта КаираОбщество 7 сентября, 19:32
Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение россиянина МироноваМеждународная панорама 7 сентября, 19:15
Священника Грозовского, обвиняемого в педофилии, доставили в МосквуПроисшествия 7 сентября, 19:14
Лавров выразил надежду на положительное решение вопроса о ЯрошенкоПолитика 7 сентября, 19:11
Минюст подтвердил факт проверки "Мемориала" на наличие признаковПолитика 7 сентября, 19:07
Экс-гендиректор "Т Плюс" арестован на два месяца по делу о взяткахПроисшествия 7 сентября, 19:03
Армия России получила очередной вертолет для установки помехАрмия и ОПК 7 сентября, 19:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИГА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Латвия планирует развивать артиллерию для противостояния реактивной системе залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом рассказал министр обороны страны Раймондс Бергманис.
По его словам, в настоящее время Латвии нечего противопоставить РСЗО "Град". "Но в наших планах развивать артиллерию в составе НВС. В ближайшее время я собираюсь в одну из стран, чтобы говорить о такой возможности. Возможно, в ближайшее время у нас не будет системы типа "Град", но артиллерия является одним из приоритетов, и у нас есть планы, как мы ее будем развивать", - сказал он в интервью Латвийскому радио.
При этом глава оборонного ведомства не назвал страну, где он планирует обсудить развитие артиллерии.