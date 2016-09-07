Минобороны РФ: перехват самолетов США был выполнен пилотами РФ по международным правилам

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ сообщило о попытках приближения американских самолетов-разведчиков к госгранице РФ над акваторией Черного моря, для их перехвата с базы Бельбек были подняты дежурные истребители Су-27. Как заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

"7 сентября 2016 года самолеты-разведчики P-8 Poseidon ВМС США дважды попытались приблизиться к государственной границе Российской Федерации над акваторией Черного моря без включенных транспондеров. С авиабазы Бельбек были подняты дежурные истребители Су-27", - сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что после приближения российских истребителей к самолетам-разведчикам для визуального опознавания и определения бортовых номеров, американские самолеты резко меняли курс и улетали в противоположную от государственной границы России сторону. "Российские пилоты действовали в строгом соответствии с международными правилами совершения воздушных полетов", - сообщили в военном ведомстве.

"Это не первая попытка авиации НАТО приблизиться к государственной границе Российской Федерации для ведения разведки в районах проведения стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016". Для удовлетворения повышенного интереса к проводимым учениям Минобороны России в порядке доброй воли пригласило на заключительный этап практического розыгрыша действий войск военных атташе из более 60 стран, а также около 100 иностранных журналистов, в том числе из стран НАТО", - отметили в Минобороны.

Ранее в среду представитель пресс-службы Пентагона сообщил ТАСС, что российский Су-27 совершил перехват американского морского патрульного самолета P-8 Poseidon над Черным морем.

"Примерно в 11:20 утра (без уточнения, о каком часовом поясе идет речь - прим. ТАСС) 7 сентября российский Су-27 осуществил небезопасный перехват P-8 Poseidon ВМС США, который выполнял регулярные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем", - утверждал собеседник агентства. По его версии, "во время перехвата, который длился около 19 минут, Су-27 первоначально держал расстояние в 30 футов (27,4 метра), а затем подлетел ближе и находился в пределах 10 футов (3 метра) от P-8, что считается небезопасным и непрофессиональным".