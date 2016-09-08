Путин в Туле проведет совещание по "оборонке" и посетит "Ясную поляну"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетит в четверг Тульскую область, где проведет совещание по развитию "оборонки". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства также "примет участие в церемонии открытия Тульского суворовского военного училища и посетит музей - усадьбу Льва Толстого "Ясная поляна", где встретится с представителями общественности Тульской области, принимавшими участие в разработке региональной программы социально-экономического развития".

Совещание у президента

В рамках поездки Путин посетит одно из крупных предприятий российского ВПК - научно-производственное объединение "Сплав".

"Глава государства проведет на его площадке совещание по вопросам использования потенциала оборонно-промышленного комплекса в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешнем рынках", - отметили в Кремле. "Там же президент ознакомится с экспозицией, на которой будут представлены новые гражданские разработки российских оборонных предприятий", - добавили в пресс-службе.

Как стало известно ТАСС, речь пойдет и об использовании технологий "оборонки" при производстве медицинского оборудования. В настоящее время около 80% таких устройств зависят от импорта, который стал почти вдвое дороже после снижения курса рубля.

Военные технологии на службе медицины

Вице-премьер Дмитрий Рогозин ранее отмечал, что современные оборонные технологии могут быть адаптированы под нужды гражданской промышленности, в первую очередь для производства высокоточного современного медицинского оборудования. По его мнению, основными направлениями использования потенциала ОПК для развития медицины должно стать создание специальных коллективов и научных школ на предприятиях отрасли, которые бы занимались этим вопросом, а также механизмов их мотивации.

Рогозин высказывался за ускоренное формирование задела для масштабных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в этой сфере, технологическое перевооружение производств и привлечение инвестиций. Девизом этой работы вице-премьер объявил фразу "Перекуем мечи на томограф".

Вице-премьер также сообщал, что обратился к саровским ядерщикам с просьбой больше внимания уделять разработкам для медицины. Кроме того, по его словам, планируется создать систему для переноса наработок космической медицины в гражданскую сферу. Он пояснил, что речь идет о разных направлениях, в том числе борьбе с лишним весом, заболеваниями обмена веществ.