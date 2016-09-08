Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны РФ: портфель заказов российского ОПК превысил 40 млрд руб.

Армия и ОПК
8 сентября, 1:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявил также, что Россия занимает устойчивое второе место на мировом рынке
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Многие страны проявляют неподдельный интерес к развитию российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в числе первых - представители НАТО. Об этом в интервью телеканалу RT "на полях" военно-технического форума "Армия-2016" заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов, отметив, что объем заказов военпрома уже превысил 40 млрд руб.

Смотрите также
Чем удивит форум "Армия-2016"

"Ко всем мероприятиям, которые реализуют Вооруженные силы России, присутствует интерес практически во всех странах, в первую очередь в странах НАТО. Это не секрет" - сказал он.

Борисов отметил устойчивость позиций РФ на мировом рынке вооружений.

"Российский ОПК является серьезным игроком на рынке международного вооружения. Пакет наших заказов в прошлом году был свыше $14 млрд. Мы занимаем устойчивое второе место на мировом рынке: совокупный объем заказов превышает 40 с лишним млрд рублей на ближайшие несколько лет", - сказал он.

Замминистра добавил, что присутствие на форуме официальных делегаций многих стран свидетельствует об успехе мероприятия: "Думаю, этот форум год от года будет только набирать обороты".

С 6 по 11 сентября Минобороны проводит международный военно-технический форум "Армия-2016", участвуют представители научных организаций, предприятий ОПК, а также потребители продукции и услуг военного и двойного назначения из России и из-за рубежа. В рамках форума представлено более ста образцов вооружения российской армии. Для динамического показа отобрано 190 единиц техники, в том числе роботехнической. Морская программа пройдет в Кронштадте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Форум "Армия-2016" Экспорт российского вооружения
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Обама пообщался с оскорбившим его президентом Филиппин
2
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
3
Apple представила iPhone 7
4
Павлюченко опроверг информацию об участии в дорожном конфликте
5
СМИ: Пентагон утверждает, что истребитель РФ перехватил самолет-разведчик США
6
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
7
"Лучший айфон, который мы когда-либо придумывали": итоги презентации Apple
Темы дня
Реклама