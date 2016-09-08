Минобороны РФ: портфель заказов российского ОПК превысил 40 млрд руб.

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Многие страны проявляют неподдельный интерес к развитию российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в числе первых - представители НАТО. Об этом в интервью телеканалу RT "на полях" военно-технического форума "Армия-2016" заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов, отметив, что объем заказов военпрома уже превысил 40 млрд руб.

"Ко всем мероприятиям, которые реализуют Вооруженные силы России, присутствует интерес практически во всех странах, в первую очередь в странах НАТО. Это не секрет" - сказал он.

Борисов отметил устойчивость позиций РФ на мировом рынке вооружений.

"Российский ОПК является серьезным игроком на рынке международного вооружения. Пакет наших заказов в прошлом году был свыше $14 млрд. Мы занимаем устойчивое второе место на мировом рынке: совокупный объем заказов превышает 40 с лишним млрд рублей на ближайшие несколько лет", - сказал он.

Замминистра добавил, что присутствие на форуме официальных делегаций многих стран свидетельствует об успехе мероприятия: "Думаю, этот форум год от года будет только набирать обороты".

С 6 по 11 сентября Минобороны проводит международный военно-технический форум "Армия-2016", участвуют представители научных организаций, предприятий ОПК, а также потребители продукции и услуг военного и двойного назначения из России и из-за рубежа. В рамках форума представлено более ста образцов вооружения российской армии. Для динамического показа отобрано 190 единиц техники, в том числе роботехнической. Морская программа пройдет в Кронштадте.