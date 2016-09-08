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В России создан наземный комплекс для испытаний РЛС самолета А-100

Армия и ОПК
8 сентября, 3:36 UTC+3 КУБИНКА КУБИНКА 8, сентября. /ТАСС
Главная особенность изделия состоит в том, что проверку характеристик можно производить без взлета самолета ДРЛО с аэродрома
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КУБИНКА, 8 сентября. /ТАСС/. Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 и А-100 "Премьер" получат новейший мобильный наземный технический комплекс (МНТК ИС) производства Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в "Ростех") для оценки работоспособности и технических характеристик бортовой радиолокационной аппаратуры данных самолетов. Об этом сообщил журналистам на военно-техническом форуме "Армия-2016" конструктор комплекса Евгений Рябов.

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"Главная особенность изделия состоит в том, что проверку характеристик можно производить без взлета самолета ДРЛО с аэродрома и без задействования для испытаний десятков других самолетов и наземных средств", - отметил Рябов.

Он пояснил, что "все это теперь имитируется прямо на аэродроме базирования". "Аппаратура формирует для самолета внешнюю тактическую обстановку, идентичную реальной, которая фиксируется, обрабатывается и транслируется на наземные пункты управления Воздушно-космических сил", сказал конструктор. При этом сигналы МНТК ИС могут передаваться с помехами, имитирующими действия средств радиоэлектронной борьбы противника, добавил создатель комплекса.

По его словам, теперь имеется возможность сформировать сценарий с несколькими десятками наземных и воздушных целей одновременно. "Это могут быть одиночные и групповые цели, летящие на разных скоростях и с разных направлений. Все это как при нормальной работе бортовой аппаратуры отображается на дисплеях операторов самолетов ДРЛО", - сказал Рябов.

Он сообщил, что "испытания новейшего радара самолета ДРЛО А-100 начнутся в 2017 году". При этом часть сложной радиотехнической аппаратуры проходит обкатку в составе модернизированных самолетов ДРЛО А-50У. Для нее используется иноземный комплекс имитаторов и сигналов РЛС и помех МНТК ИС.

"Предполагается, что помимо использования в интересах самолетов ДРЛО данный комплекс после доработки сможет привлекаться для проверки работы и других типов самолетов, а также вертолетов", - заключил Рябов.

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