Корабли Черноморского флота вышли на учения по формированию десантного отряда

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Корабли Черноморского флота вышли на тренировку по формированию десантного отряда в море в рамках проведения стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016".
Об этом в четверг сообщает пресс-служба Минобороны РФ, отмечая, что в маневрах задействованы большие десантные корабли "Цезарь Куников", "Саратов", "Азов" и "Николай Фильченков".
"Большие десантные корабли вышли в море в район формирования десантного отряда кораблей. Одновременно корабельные ударные группы, корабельные поисково-ударные группы, ракетно-катерные ударные группы осуществляют охранение отряда десантных кораблей, отрабатывая задачи противокорабельной, противовоздушной, противолодочной обороны и противоподводно-диверсионной обороны сил высадки морского десанта в море", - говорится в сообщении.
Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. В них участвуют около 12,5 тыс. военных.