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Корабли Черноморского флота вышли на учения по формированию десантного отряда

Армия и ОПК
8 сентября, 6:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
В маневрах задействованы большие десантные корабли "Цезарь Куников", "Саратов", "Азов" и "Николай Фильченков"
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Корабли Черноморского флота вышли на тренировку по формированию десантного отряда в море в рамках проведения стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016".

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Об этом в четверг сообщает пресс-служба Минобороны РФ, отмечая, что в маневрах задействованы большие десантные корабли "Цезарь Куников", "Саратов", "Азов" и "Николай Фильченков".

"Большие десантные корабли вышли в море в район формирования десантного отряда кораблей. Одновременно корабельные ударные группы, корабельные поисково-ударные группы, ракетно-катерные ударные группы осуществляют охранение отряда десантных кораблей, отрабатывая задачи противокорабельной, противовоздушной, противолодочной обороны и противоподводно-диверсионной обороны сил высадки морского десанта в море", - говорится в сообщении.

Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. В них участвуют около 12,5 тыс. военных.

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