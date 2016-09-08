Выручка Арсеньевской авиакомпании "Прогресс" за 2016 год составит до 12 млрд руб

АРСЕНЬЕВ (Приморский край), 8 сентября. /ТАСС/. Выручка Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" (входит в холдинг "Вертолеты России") за 2016 год составит порядка 12 млрд рублей, что соответствует уровню прошлого года. Об этом сообщил в четверг журналистам гендиректор "Вертолетов России" Александр Михеев.

"В этом году выручка "Прогресса" составит около 12 млрд рублей. С учетом заключения первого экспортного контракта на поставку вертолетов Ка-52 и наращивания объемов производств на 2017 год у нас более высокие прогнозы (по выручке "Прогресса")", - сказал Михеев.

Компания "Прогресс" выпускает ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", их корабельную версию Ка-52К, а также готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62.