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Более 110 тысяч человек посетили форум "Армия-2016" за два дня

Армия и ОПК
8 сентября, 15:26 UTC+3 КУБИНКА область/ 8, сентября. /ТАСС
На всех площадках форума показаны огневые и ходовые возможности 189 единиц вооружения и военной техники, в том числе 12 изделий предприятий оборонно-промышленного комплекса
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© ТАСС/Минобороны РФ

КУБИНКА /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Более 110 тысяч человек посетили за два дня военно-технический форум "Армия-2016", проходящий в подмосковной Кубинке, а также в военных округах и на Северном флоте.

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Об этом сообщил в четверг начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России Александр Миронов.

"Во второй день форума общее количество гостей и участников составило около 56 тысяч человек. С учетом мероприятий в военных округах и на Северном флоте посетителями форума стали свыше 60 тысяч человек. Таким образом, за два дня общее количество гостей и участников форума "Армия-2016" составило свыше 110 тысяч человек", - сказал Миронов журналистам.

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В частности, по его словам, в среду форум посетили шесть официальных делегаций, в состав которых вошли руководители оборонных ведомств Белоруссии, Намибии, Гвинеи, Гамбии и КНДР.

"Министры обороны Китая и Бахрейна на полигоне Алабино принимали личное участие в апробации ходовых и огневых возможностей российского вооружения и военной техники, которые вызвали повышенный интерес", - добавил он.

Кроме того, по его словам, начальник генштаба Анголы обсудил с представителями одного из ведущих российских экспортеров закупки вооружений. В Москве в формате двусторонних встреч состоялись переговоры о военном сотрудничестве с министрами обороны Свазиленда, Нигера, Аргентины и заместителем министра обороны Филиппин.

"Во всех военных округах страны и на Северном флоте проведена масштабная демонстрационная программа, в ходе которой показаны огневые и ходовые возможностей 189 единиц вооружения и военной техники, в том числе 12 изделий предприятий оборонно-промышленного комплекса", - заключил он.

ТАСС/Минобороны России

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