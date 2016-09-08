Боевые возможности "Арматы" впервые показали на "Армии-2016"

Олег Сиенко: начинаем работать над усовершенствованием "Арматы"Перейти в раздел Интервью
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КУБИНКА /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Боевые возможности новейшего российского танка "Армата" впервые были продемонстрированы в рамках выставки на закрытом показе Международного военно-технического форума "Армия-2016". Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко.
"Мы также демонстрируем нашу "Армату", однако теперь она не только в качестве выставочного образца, но и демонстрирует свои боевые возможности в динамике и в стрельбе (в закрытом показе - прим. ТАСС), что происходит в первый раз на выставках", - сказал Сиенко.
Он добавил, что корпорация представляет 50 образцов военной и специальной техники, в числе которых техника совместного производства не только с российскими, но и с зарубежными компаниями.
В частности, по его словам, на выставке представлен произведенный совместно с "Казахстан инжиниринг" на платформе компании "Парамаунт" бронетранспортер "Барыс" с 57-мм боевым модулем производства УВЗ.
"У нас здесь представлен произведенный совместно с "Камазом" легкий бронетранспортер с 30-мм боевым модулем, который уже прошел испытания. Впервые мы демонстрируем миномет на базе автомобиля "УАЗ", а также машину на шасси "Урал", где установлено 120-мм орудие", - отметил собеседник агентства.
"Армата" - унифицированная тяжелая платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Предполагается, что танк на базе "Арматы" получит необитаемую башню, а экипаж разместят в изолированной бронекапсуле. Как ожидается, серийное производство новых танков может начаться в 2018 году.
Впервые широкой публике он был продемонстрирован в прошлом году на Параде Победы в Москве.