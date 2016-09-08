Новый палубный вертолет для ВМФ России создадут и в десантной версии

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КУБИНКА /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. ВМФ России получит сразу несколько модификаций перспективного палубного вертолета "Минога", включая десантную. Об этом сообщилТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Вертолет разрабатывается в нескольких вариантах, в том числе десантном. Его штатный экипаж будет состоять из трех человек, также предусмотрены места для десантников", - сказал собеседник агентства на форуме "Армия-2016".
По его словам, уже в следующем году кооперации предприятий, работающих над "Миногой", поручено создать первые опытные образцы комплектующих для нового вертолета.
Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.
Ранее в интервью ТАСС заместитель гендиректора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин рассказал, что технический облик "Миноги" уже определен. По оценке генерального конструктора АО "Камов" Сергея Михеева, серийное производство нового палубного вертолета начнется примерно через десять лет.