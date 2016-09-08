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Новый палубный вертолет для ВМФ России создадут и в десантной версии

Армия и ОПК
8 сентября, 12:53 UTC+3 КУБИНКА область/ 8, сентября. /ТАСС
Штатный экипаж вертолета будет состоять из трех человек, также предусмотрены места для десантников, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе
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КУБИНКА /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. ВМФ России получит сразу несколько модификаций перспективного палубного вертолета "Минога", включая десантную. Об этом сообщилТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

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"Вертолет разрабатывается в нескольких вариантах, в том числе десантном. Его штатный экипаж будет состоять из трех человек, также предусмотрены места для десантников", - сказал собеседник агентства на форуме "Армия-2016".

По его словам, уже в следующем году кооперации предприятий, работающих над "Миногой", поручено создать первые опытные образцы комплектующих для нового вертолета.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.

Ранее в интервью ТАСС заместитель гендиректора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин рассказал, что технический облик "Миноги" уже определен. По оценке генерального конструктора АО "Камов" Сергея Михеева, серийное производство нового палубного вертолета начнется примерно через десять лет.

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