Российские мотострелки впервые высадилась на мыс Челюскин

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Разведгруппа отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота впервые высадилась на мыс Челюскин - северную оконечность полуострова Таймыр и материковой части Евразии, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Высадка разведгруппы арктических мотострелков осуществлялась с помощью корабельного вертолета Ка-27 во время форсирования отрядом кораблей Северного флота пролива Бориса Вилькицкого", - говорится в сообщении, поступившем в четверг в ТАСС.

Военные исследовали местность для оценки районов, пригодных для высадки морского десанта.

Арктическая бригада Северного флота впервые приступила к отработке рейдовых действий на незнакомой местности в Заполярье в прошлом году. Тогда в ходе похода отряда кораблей и судов обеспечения флота были проведены учения по защите важных промышленных объектов на полуострове Таймыр и по обеспечению безопасности на островных территориях Российской Федерации - на архипелагах Новосибирские острова и Новая Земля.