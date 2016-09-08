Российские мотострелки впервые высадилась на мыс Челюскин

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Разведгруппа отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота впервые высадилась на мыс Челюскин - северную оконечность полуострова Таймыр и материковой части Евразии, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Высадка разведгруппы арктических мотострелков осуществлялась с помощью корабельного вертолета Ка-27 во время форсирования отрядом кораблей Северного флота пролива Бориса Вилькицкого", - говорится в сообщении, поступившем в четверг в ТАСС.
Военные исследовали местность для оценки районов, пригодных для высадки морского десанта.
Арктическая бригада Северного флота впервые приступила к отработке рейдовых действий на незнакомой местности в Заполярье в прошлом году. Тогда в ходе похода отряда кораблей и судов обеспечения флота были проведены учения по защите важных промышленных объектов на полуострове Таймыр и по обеспечению безопасности на островных территориях Российской Федерации - на архипелагах Новосибирские острова и Новая Земля.