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Российские мотострелки впервые высадилась на мыс Челюскин

Армия и ОПК
8 сентября, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Военные исследовали местность для оценки районов, пригодных для высадки морского десанта
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Разведгруппа отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота впервые высадилась на мыс Челюскин - северную оконечность полуострова Таймыр и материковой части Евразии, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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"Высадка разведгруппы арктических мотострелков осуществлялась с помощью корабельного вертолета Ка-27 во время форсирования отрядом кораблей Северного флота пролива Бориса Вилькицкого", - говорится в сообщении, поступившем в четверг в ТАСС.

Военные исследовали местность для оценки районов, пригодных для высадки морского десанта.

Арктическая бригада Северного флота впервые приступила к отработке рейдовых действий на незнакомой местности в Заполярье в прошлом году. Тогда в ходе похода отряда кораблей и судов обеспечения флота были проведены учения по защите важных промышленных объектов на полуострове Таймыр и по обеспечению безопасности на островных территориях Российской Федерации - на архипелагах Новосибирские острова и Новая Земля.

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© Фотохроника ТАСС

Как покоряли Арктику: черно-белое прошлое северной земли

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