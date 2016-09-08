"Армия-2016": видео воздушного боя новейших истребителей ВКС России

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. В рамках проведения Международного военно-технического форума "Армия-2016" экипажи Воздушно-космических сил РФ выполнили зрелищную летную программу в подмосковной Кубинке.
Были показаны фигуры высшего пилотажа и ближний маневренный воздушный бой пара на пару на истребителях Су-30СМ, а также выполнен пролет на самолетах Су-35С и Су-34.
При демонстрации пилотажа на Су-30СМ в режиме сверхманевра были показаны традиционные фигуры высшего пилотажа ("колокол", "ухо", "нож", "кадушка") и те, которые способен выполнить только этот истребитель, — "петля с поворотом", вращение по курсу на закритических углах атаки ("кленовый лист"), "стянутая петля", "столб". Их освоение и использование расширяют боевые возможности многоцелевого истребителя, позволяют пилоту эффективно применять оружие при завоевании господства в воздухе.
В динамическом показе авиационной техники на форуме также приняли участие авиагруппы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи". Экипажи продемонстрировали наиболее сложные и зрелищные фигуры группового и одиночного пилотажа, в том числе "синхронные бочки", "бочку в составе звена", "зеркало", "встречный роспуск" и многие другие.
При выполнении фигуры "сомкнутый ромб" экипажами "Русских витязей" интервалы и дистанции между тяжелыми истребителями Су-27 составляли 1 и 3 метра соответственно. Летный состав продемонстрировал пилотаж в составе пяти самолетов. Всего воздушная часть программы длилась около часа.
Второй Международный военно-технический форум "Армия-2016" проходит в Подмосковье с 6 по 11 сентября. В нем участвуют более тысячи предприятий и организаций, которые демонстрируют свыше 11 тысяч экспонатов.