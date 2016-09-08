Около 800 военных химиков ликвидировали разлив цистерн с химикатами на учениях "Кавказ"

Сирийские курды планируют создать федерацию, несмотря на противодействие ТурцииМеждународная панорама 8 сентября, 15:43
"Автодор": участок трассы М-11 оборудуют для движения беспилотного транспортаТранспорт 8 сентября, 15:31
Более 110 тысяч человек посетили форум "Армия-2016" за два дняАрмия и ОПК 8 сентября, 15:26
125 тыс. кубанских школьников станут зрителями национального этапа WorldSkills-2017Новости партнеров 8 сентября, 15:22
"Яблоко" приглашает Кадырова на предвыборные дебатыПолитика 8 сентября, 15:19
Кончаловский рассказал, о чем его фильм "Рай"Культура 8 сентября, 15:17
Вице-губернатор: собрать 1 млн тонн кубанского риса – экономически обоснованная задачаНовости партнеров 8 сентября, 15:17
Новый корабельный зенитный ракетный комплекс самообороны будет создан в РФАрмия и ОПК 8 сентября, 15:15
Новый памятник Евгению Леонову откроют напротив входа на "Мосфильм"Культура 8 сентября, 15:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Около 800 специалистов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в рамках учений "Кавказ-2016" ликвидировали химическое заражение местности в Ставропольском крае в результате условного разлива нескольких железнодорожных цистерн с ядовитыми химическими веществами. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделения РХБЗ с использованием сил специальной авиации с установленными на борту приборами химразведки осуществили выявление границ заражения и обозначили опасный район. Обнаруженные источники заражения были изъяты для проведения анализа. После этого подразделения специальной обработки "обезвредили" местность, подвергшуюся заражению", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, в учениях принимали участие до 800 военнослужащих и около 150 единиц вооружения и техники, включая мобильные лаборатории, машины радиационной химической разведки РХМ-6, радиационно-поисковые машины РПМ-2 и робототехнические комплексы.
Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. В них участвуют около 12,5 тыс. военных.
Какие учения ожидают российскую армию в 2016 году