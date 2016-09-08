Около 800 военных химиков ликвидировали разлив цистерн с химикатами на учениях "Кавказ"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Около 800 специалистов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в рамках учений "Кавказ-2016" ликвидировали химическое заражение местности в Ставропольском крае в результате условного разлива нескольких железнодорожных цистерн с ядовитыми химическими веществами. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.

"Подразделения РХБЗ с использованием сил специальной авиации с установленными на борту приборами химразведки осуществили выявление границ заражения и обозначили опасный район. Обнаруженные источники заражения были изъяты для проведения анализа. После этого подразделения специальной обработки "обезвредили" местность, подвергшуюся заражению", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в учениях принимали участие до 800 военнослужащих и около 150 единиц вооружения и техники, включая мобильные лаборатории, машины радиационной химической разведки РХМ-6, радиационно-поисковые машины РПМ-2 и робототехнические комплексы.

Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. В них участвуют около 12,5 тыс. военных.

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