Новый корабельный зенитный ракетный комплекс самообороны будет создан в РФ

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КУБИНКА /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Военно-морской флот России разрабатывает задание на создание нового корабельного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) самообороны, сообщил в четверг журналистам официальный представитель концерна "Алмаз - Антей" на форуме "Армия-2016".
Основные зенитные ракетные системы и комплексы морского и сухопутного базирования Концерна ВКО "Алмаз - Антей" - в инфографике ТАСС
"В настоящее время НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ в соответствии с указанием Главного командования Военно-морского флота готовит ТТЗ на создание ЗРК самообороны надводных кораблей", - сказал представитель концерна.
Ранее в "Алмаз - Антее" сообщили, что на флоте интересуются возможностью создания морской версии зенитного ракетного комплекса "Тор" на смену устаревшим комплексам "Кинжал" и "Оса". В концерне полагают, что новая модификация может быть готова уже в 2018-2019 годах.