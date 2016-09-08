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Новый корабельный зенитный ракетный комплекс самообороны будет создан в РФ

Армия и ОПК
8 сентября, 15:15 UTC+3 область/ 8, сентября. /ТАСС
В концерне "Алмаз - Антей" полагают, что новая модификация может быть готова уже в 2018-2019 годах
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© Виталий Невар/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Военно-морской флот России разрабатывает задание на создание нового корабельного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) самообороны, сообщил в четверг журналистам официальный представитель концерна "Алмаз - Антей" на форуме "Армия-2016".

Инфографика Основные зенитные ракетные системы и комплексы Концерна ВКО &quot;Алмаз - Антей&quot; Основные зенитные ракетные системы и комплексы Концерна ВКО "Алмаз - Антей"

Основные зенитные ракетные системы и комплексы морского и сухопутного базирования Концерна ВКО "Алмаз - Антей" - в инфографике ТАСС

"В настоящее время НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ в соответствии с указанием Главного командования Военно-морского флота готовит ТТЗ на создание ЗРК самообороны надводных кораблей", - сказал представитель концерна.

Ранее в "Алмаз - Антее" сообщили, что на флоте интересуются возможностью создания морской версии зенитного ракетного комплекса "Тор" на смену устаревшим комплексам "Кинжал" и "Оса". В концерне полагают, что новая модификация может быть готова уже в 2018-2019 годах.

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Форум "Армия-2016" Новая техника ВС РФ Воздушно-космическая оборона
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