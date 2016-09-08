Военные под Астраханью провели пуск ракеты комплекса "Искандер" на 150 км

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие ракетного соединения Западного военного округа в четверг успешно выполнили пуск баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Об этом сообщил в четверг начальник пресс-службы округа Игорь Мугинов.
"В результате точного попадания было уничтожено несколько объектов, в том числе командный пункт и артиллерийский дивизион условного противника. Дальность полета ракеты составила около 150 км", - сказал Мугинов.
Офицер отметил, что успешный пуск позволил мотострелкам перейти в наступление в ходе тактических учений.
"Расчеты реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган" нанесли удар по групповым целям, расположенным на расстоянии около 100 км, что привело к уничтожению живой силы и бронированной военной техники передовых частей условного противника", - добавил он.