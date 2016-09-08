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Военные под Астраханью провели пуск ракеты комплекса "Искандер" на 150 км

Армия и ОПК
8 сентября, 15:49 UTC+3 МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Успешный пуск позволил мотострелкам перейти в наступление в ходе тактических учений
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие ракетного соединения Западного военного округа в четверг успешно выполнили пуск баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

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Об этом сообщил в четверг начальник пресс-службы округа Игорь Мугинов.

"В результате точного попадания было уничтожено несколько объектов, в том числе командный пункт и артиллерийский дивизион условного противника. Дальность полета ракеты составила около 150 км", - сказал Мугинов.

Офицер отметил, что успешный пуск позволил мотострелкам перейти в наступление в ходе тактических учений.

"Расчеты реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган" нанесли удар по групповым целям, расположенным на расстоянии около 100 км, что привело к уничтожению живой силы и бронированной военной техники передовых частей условного противника", - добавил он.

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