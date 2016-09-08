Новейший робот "Соратник" концерна "Калашников" показал на "Армии-2016" боевые возможности

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КУБИНКА /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые представил боевые возможности автоматизированного комплекса "Соратник" в рамках форума "Армия-2016". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна.
"Калашников" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2016" впервые продемонстрировал боевые возможности автоматизированного комплекса "Соратник". Он способен работать в пассивном режиме до десяти суток и обнаруживать цели на расстоянии до 2500 метров", - сказали в концерне.
Бронированная гусеничная машина "Соратник" предназначена для разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, разминирования и разграждения. "Соратник" работает в трех режимах управления, вес комплекса не превышает 7 тонн, он способен развивать скорость до 40 км/час. При дистанционном управлении и прямой видимости радиус действия машины составляет до 10 км.
На гусеничную платформу могут монтироваться пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а также 30 мм гранатомет типа АГ-17А. Боевой модуль оборудован гироскопической стабилизацией вооружения и способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели, определяя их тип. Кроме того, на "Соратник" предусмотрена возможность установки восьми противотанковых управляемых ракет типа "Корнет-ЭМ".
Как отмечал ранее гендиректор концерна Алексей Криворучко, бронемашина может также работать в связке с беспилотниками.