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Роскосмос и Минобороны заказали восемь комплексов космического мониторинга

Армия и ОПК
8 сентября, 18:46 UTC+3 КУБИНКА область/ 8, сентября. /ТАСС
Комплексы установят на территории России и других стран
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КУБИНКА /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Восемь оптико-электронных комплексов, предназначенных для контроля космического пространства, установят в России и на территории других стран по заказу Минобороны РФ и госкорпорации "Роскосмос". Об этом сообщил в четверг ТАСС на выставке "Армия-2016" генеральный директор корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Юрий Рой.

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"По заказу Минобороны РФ будет введено в строй четыре оптико-электронных комплекса обнаружения космических объектов. Первый заступил на боевое дежурство в июне 2016 года на Алтае, второй будет открыт в Евпатории, третий - под Иркутском, четвертый - на Дальнем Востоке. Также четыре комплекса заказал Роскосмос. Их планируется разместить за рубежом", - сказал Рой.

По его словам, комплексы для Роскосмоса появятся в Бразилии и ЮАР, где уже ведутся подготовительные работы. "По третьему и четвертому комплексам идет согласование мест их размещения по линии МИД", - пояснил он.

Комплексы предназначены для контроля космического пространства, в том числе для слежения за космическим мусором и безопасностью космических аппаратов. Эти комплексы способны отслеживать объекты от 10 см и более на расстоянии до 50 тысяч км.

Как сообщал ранее Роскосмос, оптико-электронный комплекс в Бразилии планируется ввести в эксплуатацию в ноябре этого года. Комплекс разместят на территории обсерватории Пико дос Диас, в 37 км западнее города Итажуба, штат Минас-Жерайс.

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