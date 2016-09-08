Николай Павленко назначен генконструктором "Вертолетов России"

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Должность генерального конструктора появилась в холдинге "Вертолеты России", им стал первый заместитель исполнительного директора и генконструктор Московского вертолетного завода имени Миля Николай Павленко, говорится в сообщении холдинга, поступившем в ТАСС.
"Двадцать четвертого августа 2016 года Николай Павленко назначен генеральным конструктором - заместителем генерального директора АО "Вертолеты России", - сообщили в пресс-службе.
Как пояснили журналистам, Павленко будет осуществлять общее руководство разработкой перспективных и модернизацией существующих вертолетных комплексов военного и специального назначения, а также отвечать за формирование и реализацию единой научно-технической и инновационной политики.
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