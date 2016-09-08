Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны: увеличение количества награжденных военных не связано с событиями в Донбассе

Армия и ОПК
8 сентября, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
По версии ведомства, это обусловлено ростом интенсивности внезапных проверок боеготовности войск и других мероприятий боевой подготовки в армии и на флоте
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минобороны опровергло утверждения экспертно-журналистской группы Bellingcat о расследовании о награждении российских военных наградами в 2014-2016 годах, отметив, что увеличение количества награжденных военных в этот период не связано с событиями в Донбассе. По версии Минобороны, это обусловлено ростом интенсивности внезапных проверок боеготовности войск и других мероприятий боевой подготовки в армии и на флоте.

"Относительное увеличение количества награжденных военнослужащих в 2014-2016 годах обусловлено, на самом деле, ростом интенсивности внезапных проверок боеготовности войск и других мероприятий боевой подготовки в армии и на флоте. Кроме того, значительное количество наших военнослужащих было поощрено по итогам выполнения мероприятий обеспечения безопасности (несение боевого дежурства) XXII Олимпийских зимних игр в Сочи, а также проведения контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе", - говорится в комментарии военного ведомства, который был размещен в его аккаунте в Facebook.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Крушение Boeing в Донецкой области
Страны
Россия Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обнаружены машины, на которых скрылись ограбившие инкассаторов в Москве
2
В Москве на Новом Арбате попал в аварию BMW с номерами АМР
3
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
4
Уральского "ловца" покемонов отпустили из СИЗО
5
В крупном ДТП на северо-западе Москвы пострадали два человека
6
СК прекратил дело в отношении жителя Урала, убившего четырех человек в целях самообороны
7
В Москве при ограблении сгорели две машины, включая броневик инкассаторов
Темы дня
Реклама