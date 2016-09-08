Минобороны: увеличение количества награжденных военных не связано с событиями в Донбассе

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минобороны опровергло утверждения экспертно-журналистской группы Bellingcat о расследовании о награждении российских военных наградами в 2014-2016 годах, отметив, что увеличение количества награжденных военных в этот период не связано с событиями в Донбассе. По версии Минобороны, это обусловлено ростом интенсивности внезапных проверок боеготовности войск и других мероприятий боевой подготовки в армии и на флоте.

"Относительное увеличение количества награжденных военнослужащих в 2014-2016 годах обусловлено, на самом деле, ростом интенсивности внезапных проверок боеготовности войск и других мероприятий боевой подготовки в армии и на флоте. Кроме того, значительное количество наших военнослужащих было поощрено по итогам выполнения мероприятий обеспечения безопасности (несение боевого дежурства) XXII Олимпийских зимних игр в Сочи, а также проведения контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе", - говорится в комментарии военного ведомства, который был размещен в его аккаунте в Facebook.