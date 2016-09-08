Истребители в ходе учений в Крыму уничтожили диверсионные группы

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Истребители Южного военного округа (ЮВО) в ходе учений уничтожили условные диверсионные группы на побережье Крыма, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Экипажи истребителей Су-27 Южного военного округа отработали применение авиационных средств поражения по наземным мишеням, обозначающим объекты условного противника на полигоне в Крыму", - отметили в департаменте.
По замыслу учения, противник высадил несколько десантных групп на побережье полуострова, которые оборудовали необходимые объекты инфраструктуры для обороны занятых позиций. "Летный состав отработал применение неуправляемых авиационных ракет и авиабомб массой 250 килограмм по наземным целям, поразив все мишени на полигоне", - уточнили в департаменте.
По его данным, всего в полетах было задействовано до 10 экипажей Су-27 ЮВО.