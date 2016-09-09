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Путин проведет совещание по госпрограмме вооружений на 2018-2025 годы

Армия и ОПК
9 сентября, 0:07 UTC+3 МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
В совещании примут участие руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, вице-премьер Дмитрий Рогозин, помощник президента Андрей Белоусов и федеральные министры
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет  совещание по основным параметрам государственной программы вооружения на 2018-2025 годы. Как сообщила пресс-служба Кремля, в совещании примут участие руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, вице-премьер Дмитрий Рогозин, помощник президента Андрей Белоусов и федеральные министры.

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В Минобороны в конце 2015 года сообщали о начале работы над госпрограммой вооружений до 2025 года. До этого глава министерства Сергей Шойгу заявлял, что стоимость этой программы составит 30 трлн рублей. Действующая госпрограмма вооружений на 2011-2020 годы стоит порядка 20 трлн рублей.

В конце июня этого года Путин призвал при формировании новой госпрограммы сохранить ранее набранный темп. На прошедшем тогда заседании военно-промышленной комиссии он напомнил, что в прошлом году задания гособоронзаказа были выполнены на 97%. "При формировании новой госпрограммы для нас важно сохранить набранный темп, а значит нужно, как у нас говорят, верстать планы еще более четко и скоординированно, принимать во внимание все возможные факторы - от потенциала КБ и оборонных предприятий до финансовых возможностей бюджета и сроков выполнения заказа", - сказал Путин, подчеркнув, что акцент должен быть сделан на выпуске перспективных образцов вооружений и военной техники.

Путин также акцентировал внимание на том, что цены должны быть "экономически обоснованными". "На реализацию мероприятий госпрограммы ОПК запланировано выделить значительные государственные ресурсы, бюджетные средства, - сказал глава государства. - Мы рассчитываем, что именно это позволит оборонным предприятиям к 2020 году в полном объеме выпускать требуемое количество вооружений и военной техники".

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