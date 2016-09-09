Минобороны РФ открывает свою экспозицию на форуме "Армия-2016"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Экспозиция Минобороны РФ на II Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" в парке культуры и отдыха "Патриот" в Подмосковье откроется для всех желающих. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Экспозиция Форума насчитывает 40 тематических разделов, позволяющих продемонстрировать самые передовые достижения оборонно-промышленного комплекса и перспективные образцы российской и зарубежной военной техники. Посетители смогут ознакомиться с современными оптико-электронными и геоинформационными системами, техникой радиоэлектронной борьбы и разведки, новинками беспилотной авиации, ядерно-оружейным комплексом и лазерными технологиями", - отметили в департаменте.

Легендарные пилотажные группы "Соколы России" и "Русские Витязи" на многоцелевых истребителях Су-30СМ и Су-27 продемонстрируют маневренный воздушный бой, нанесение одиночных и групповых авиаударов по наземным целям. Статическую экспозицию авиации все желающие смогут увидеть на аэродроме Кубинка.

В парке "Патриот" взрослые и дети смогут почувствовать себя командиром воздушного судна, капитаном корабля или командиром танка. На новейших авиационных тренажерах посетители выполнят любые фигуры высшего пилотажа и примут участие в ближнем авиационном бою. Все желающие смогут совершить виртуальный выход на полевые позиции в боевой противодиверсионной машине "Тайфун-М".

Зрители также станут свидетелями тактических эпизодов современного боя с демонстрацией огневых возможностей противотанковых средств, тяжелой огнеметной системы и инженерных вооружений. Десантно-штурмовые подразделения совершат высадку тактического десанта и форсируют водную преграду. Посетители также смогут оценить возможности новейшего стрелкового вооружения с элементами скоростной и комбинированной стрельбы.

II Международный военно-технический форум завершится 11 сентября, в День танкиста.