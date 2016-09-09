Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны РФ открывает свою экспозицию на форуме "Армия-2016"

Армия и ОПК
9 сентября, 1:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Посетители смогут ознакомиться с современными оптико-электронными и геоинформационными системами, техникой радиоэлектронной борьбы и разведки, новинками беспилотной авиации
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Экспозиция Минобороны РФ на II Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" в парке культуры и отдыха "Патриот" в Подмосковье откроется для всех желающих. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

8 сентября Армия и ОПК
Более 110 тысяч человек посетили форум "Армия-2016" за два дня

"Экспозиция Форума насчитывает 40 тематических разделов, позволяющих продемонстрировать самые передовые достижения оборонно-промышленного комплекса и перспективные образцы российской и зарубежной военной техники. Посетители смогут ознакомиться с современными оптико-электронными и геоинформационными системами, техникой радиоэлектронной борьбы и разведки, новинками беспилотной авиации, ядерно-оружейным комплексом и лазерными технологиями", - отметили в департаменте.

Легендарные пилотажные группы "Соколы России" и "Русские Витязи" на многоцелевых истребителях Су-30СМ и Су-27 продемонстрируют маневренный воздушный бой, нанесение одиночных и групповых авиаударов по наземным целям. Статическую экспозицию авиации все желающие смогут увидеть на аэродроме Кубинка.

В парке "Патриот" взрослые и дети смогут почувствовать себя командиром воздушного судна, капитаном корабля или командиром танка. На новейших авиационных тренажерах посетители выполнят любые фигуры высшего пилотажа и примут участие в ближнем авиационном бою. Все желающие смогут совершить виртуальный выход на полевые позиции в боевой противодиверсионной машине "Тайфун-М".

Зрители также станут свидетелями тактических эпизодов современного боя с демонстрацией огневых возможностей противотанковых средств, тяжелой огнеметной системы и инженерных вооружений. Десантно-штурмовые подразделения совершат высадку тактического десанта и форсируют водную преграду. Посетители также смогут оценить возможности новейшего стрелкового вооружения с элементами скоростной и комбинированной стрельбы.

II Международный военно-технический форум завершится 11 сентября, в День танкиста.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Форум "Армия-2016"
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Еще один член белорусской делегации лишен аккредитации на Паралимпиаду-2016
2
СМИ: командиры "Джебхат ан-Нусры" и "Джейш аль-Фатх" уничтожены в Сирии
3
Обнаружены машины, на которых скрылись ограбившие инкассаторов в Москве
4
Захарова: делегация РФ до утра 9 сентября будет находиться в переговорной готовности
5
Маркин извинился перед журналисткой "Новой газеты" за грубые высказывания
6
Пенс: Путин без сомнения более сильный лидер, чем Обама
7
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче
Темы дня
Реклама