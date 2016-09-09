Силы ПВО отразили удар условного противника на учениях "Кавказ-2016"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Подразделения ПВО отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника в ходе стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Практические пуски ракет по ракетам-мишеням и воздушным целям, имитирующим весь спектр средств воздушного нападения во всем диапазоне высот и скоростей, осуществили боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит", самоходных тактических зенитных ракетных комплексов "Бук", "Оса", "Тор", зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска" и переносных зенитных ракетных комплексов "Стрела-10", - говорится в сообщении.

Всего в ходе учений подразделения радиотехнических войск Южного военного округа более 40 раз приводились в боевую готовность по обнаружению и сопровождению более 100 воздушных целей.

Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. В них участвуют около 12,5 тыс. военных.