Российские военные доставили беженцам из Алеппо три тонны гумпомощи

АЛЕППО /Сирия/, 9 сентября. /ТАСС/. Очередной гуманитарный конвой прибыл в осажденный сирийский город Алеппо. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон привезли три тонны продовольствия для беженцев из восточных районов города, где продолжаются ожесточенные бои с террористическими группировками.

"Консервы мясные, рыбные, крупа. Хотим отметить, что люди поверили в нашу помощь и продолжают выход через гуманитарные коридоры", - сказал журналистам представитель Центра Амир Демликамов.

Часть продуктов российские военные отдадут семьям сирийских солдат, погибших в боях за Алеппо.

Жители города благодарны России и за гуманитарную, и военную поддержку.

"Хочу сказать спасибо России за то, что не оставила сирийский народ в тяжелые годы. Российские лётчики борются с террористами, чтобы в нашей стране наступил долгожданный мир. Вдобавок нам еще и продуктами помогают. Я считаю, что Россия по-настоящему дружественная нам страна, и она искренне хочет нас защитить", - делится с репортерами местная жительница Сафиха Хамид.

На прошлой неделе российские военные доставили шесть тонн гуманитарного груза для детей-сирот блокированного города.