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Ракетчики ЮВО нанесли удар "Искандерами" по противнику на учениях "Кавказ-2016"

Армия и ОПК
9 сентября, 6:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Одновременно боевые стрельбы выполнили расчеты реактивных систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град"
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Подразделения ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) нанесли массированный ракетно-артиллерийский удар по наиболее удаленным объектам условного противника в ходе стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016" на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Был выполнен "пуск двух ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", отметили в департаменте . "Одновременно боевые стрельбы выполнили расчеты реактивных систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Также по противнику проведен огневой налет из самоходных артиллерийских установок "Мста-С", - проинформировали в министерстве.

"Для оценки эффективности поражения целей использовались беспилотные летательные аппараты, оснащенные современными цифровыми средствами визуализации и передачи данных. Видеосигнал с аппаратов-разведчиков в режиме реального времени передавался на пункт управления и контроля на полигоне, а также в центр боевого управления ЮВО округа, с которого осуществлялось общее руководство ракетными пусками и стрельбами", - говорится в сообщении.

Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. В них участвуют около 12,5 тыс. военных.

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