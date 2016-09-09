Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Корабли Каспийской флотилии на учениях "Кавказ-2016" поразили цели ракетами "Калибр"

Армия и ОПК
9 сентября, 6:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Крылатая ракета, выпущенная с МРК "Град Свияжск", преодолела до береговой цели, имитирующей командный пункт противника, около 100 морских миль
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Малые ракетные корабли (МРК) Каспийской флотилии "Град Свияжск" и "Углич" на учениях "Кавказ-2016" успешно поразили береговые объекты и корабельные группировки условного противника комплексом высокоточного ракетного оружия "Калибр". Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Крылатая ракета, выпущенная с МРК "Град Свияжск", преодолела до береговой цели, имитирующей командный пункт противника, около 100 морских миль (180 км), а ракета с "Углича" поразила корабельный имитатор, находившийся на расстоянии более 70 морских миль (более 120 километров), уточнили в Минобороны.

"Морской полигон общей площадью около 1500 морских миль (более 2500 км), где выполнены ракетные стрельбы, был закрыт для гражданского судоходства", - отмечается в сообщении. Безопасность стрельб обеспечивали около 20 надводных кораблей и судов Каспийской флотилии.

Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. В них участвуют около 12,5 тыс. военных.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Известный боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
2
Британка с бородой в 15 см попала в Книгу рекордов Гиннесса
3
Президент Южной Кореи обсудила с Обамой ядерное испытание КНДР
4
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
5
КНДР испытала самую мощную атомную бомбу в своей истории
6
Еще один член белорусской делегации лишен аккредитации на Паралимпиаду-2016
7
Обама: имеющиеся у США данные о глобальном потеплении вызывают ужас
Темы дня
Реклама