Корабли Каспийской флотилии на учениях "Кавказ-2016" поразили цели ракетами "Калибр"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Малые ракетные корабли (МРК) Каспийской флотилии "Град Свияжск" и "Углич" на учениях "Кавказ-2016" успешно поразили береговые объекты и корабельные группировки условного противника комплексом высокоточного ракетного оружия "Калибр". Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Крылатая ракета, выпущенная с МРК "Град Свияжск", преодолела до береговой цели, имитирующей командный пункт противника, около 100 морских миль (180 км), а ракета с "Углича" поразила корабельный имитатор, находившийся на расстоянии более 70 морских миль (более 120 километров), уточнили в Минобороны.

"Морской полигон общей площадью около 1500 морских миль (более 2500 км), где выполнены ракетные стрельбы, был закрыт для гражданского судоходства", - отмечается в сообщении. Безопасность стрельб обеспечивали около 20 надводных кораблей и судов Каспийской флотилии.

Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. В них участвуют около 12,5 тыс. военных.