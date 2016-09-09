Подразделения стран ШОС на учениях в Киргизии отработают навыки взаимодействия

КНДР могла преуспеть в создании компактной ядерной боеголовкиМеждународная панорама 9 сентября, 7:36
В НИИ детских инфекций в Петербурге откроют четыре новых корпуса с новейшим оборудованиемВ стране 9 сентября, 7:33
В Московском регионе ожидается небольшой дождь и до 17 градусов теплаМосква 9 сентября, 6:30
Прошли испытания новой модели космического корабля фирмы Virgin GalacticКосмос 9 сентября, 6:09
New York Times дважды ошиблась, критикуя политика, не знавшего АлеппоМеждународная панорама 9 сентября, 5:51
Британка с бородой в 15 см попала в Книгу рекордов ГиннессаОбщество 9 сентября, 5:33
В пострадавшие от паводка села Приморья доставляют оборудование для выборов в ГосдумуПроисшествия 9 сентября, 4:53
Во Флориде из-за возгорания смартфона Galaxy Note 7 сгорел автомобильПроисшествия 9 сентября, 4:19
КНДР испытала самую мощную атомную бомбу в своей историиМеждународная панорама 9 сентября, 3:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БИШКЕК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Воинские подразделения стран - участниц Шанхайской организации содружества (ШОС) в ходе предстоящих в Киргизии учений отработают навыки совместных боевых действий. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Киргизской Республики.
По данным ведомства, совместные антитеррористические учения "Мирная миссия - 2016" состоятся на территории страны с 15 по 21 сентября. "Тема учений - подготовка и проведение совместной антитеррористической операции вооруженными силами государств - членов ШОС", - говорится в сообщении Генштаба. В мероприятии будут задействованы подразделения Казахстана, Китая, Киргизии, России и Таджикистана.
"В ходе учений воинские контингенты отработают вопросы координации органов управления вооруженных сил государств ШОС при подготовке и проведении совместной антитеррористической операции", а также "повышения готовности органов управления, сил и средств государств ШОС к борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом", отмечается в заявлении. Кроме этого, будет отработана совместная подготовка "Объединенной группировки войск государств ШОС в условиях горной местности".
В состав ШОС входят Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В прошлом году было объявлено о начале процедуры вступления в организацию Индии и Пакистана.