Подразделения стран ШОС на учениях в Киргизии отработают навыки взаимодействия

БИШКЕК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Воинские подразделения стран - участниц Шанхайской организации содружества (ШОС) в ходе предстоящих в Киргизии учений отработают навыки совместных боевых действий. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Киргизской Республики.

По данным ведомства, совместные антитеррористические учения "Мирная миссия - 2016" состоятся на территории страны с 15 по 21 сентября. "Тема учений - подготовка и проведение совместной антитеррористической операции вооруженными силами государств - членов ШОС", - говорится в сообщении Генштаба. В мероприятии будут задействованы подразделения Казахстана, Китая, Киргизии, России и Таджикистана.

"В ходе учений воинские контингенты отработают вопросы координации органов управления вооруженных сил государств ШОС при подготовке и проведении совместной антитеррористической операции", а также "повышения готовности органов управления, сил и средств государств ШОС к борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом", отмечается в заявлении. Кроме этого, будет отработана совместная подготовка "Объединенной группировки войск государств ШОС в условиях горной местности".

В состав ШОС входят Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В прошлом году было объявлено о начале процедуры вступления в организацию Индии и Пакистана.