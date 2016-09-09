Шойгу прибыл в Крым, где пройдет один из ключевых этапов учений "Кавказ-2016"

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ФЕОДОСИЯ, 9 сентября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Крым, где пройдет один из ключевых этапов стратегических командно- штабных учений "Кавказ-2016", сообщил журналистам официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
"Глава военного ведомства лично проинспектирует действия штабов и войск в ходе стратегических учений "Кавказ-2016", - отметил Конашенков.
Он уточнил, что на полигоне Опук Южного военного округа (ЮВО) в рамках учений будут отработаны действия межвидовой группировки войск по отражению нападения условного противника,
По его словам, "в ходе этого этапа маневров будут задействованы все виды и рода войск, привлеченные к учениям".
Учения "Кавказ-2016" проводятся на территории ЮВО в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ с 5 по 10 сентября под руководством начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова. К маневрам привлекаются органы военного управления и войска (силы) ЮВО, часть сил ЦВО и ЗВО, Северного флота, ВКС и ВДВ, боевые корабли и вспомогательные суда Черноморского флота, Каспийской флотилии.