Шойгу прибыл в Крым, где пройдет один из ключевых этапов учений "Кавказ-2016"

ФЕОДОСИЯ, 9 сентября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Крым, где пройдет один из ключевых этапов стратегических командно- штабных учений "Кавказ-2016", сообщил журналистам официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Глава военного ведомства лично проинспектирует действия штабов и войск в ходе стратегических учений "Кавказ-2016", - отметил Конашенков.

Он уточнил, что на полигоне Опук Южного военного округа (ЮВО) в рамках учений будут отработаны действия межвидовой группировки войск по отражению нападения условного противника,

По его словам, "в ходе этого этапа маневров будут задействованы все виды и рода войск, привлеченные к учениям".

Учения "Кавказ-2016" проводятся на территории ЮВО в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ с 5 по 10 сентября под руководством начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова. К маневрам привлекаются органы военного управления и войска (силы) ЮВО, часть сил ЦВО и ЗВО, Северного флота, ВКС и ВДВ, боевые корабли и вспомогательные суда Черноморского флота, Каспийской флотилии.