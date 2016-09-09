ОПК создала ретранслятор, раздающий военный Wi-Fi на сотни километров

Грабители напали на психбольницу на юге Москвы и не нашли, что похититьПроисшествия 9 сентября, 9:34
Путин уволил Астахова с поста детского омбудсменаПолитика 9 сентября, 9:30
Организаторам посвящения в студенты истфака КемГУ объявили выговорОбщество 9 сентября, 9:21
Доставка внеземного вещества на Землю. ДосьеБиографии и справки 9 сентября, 9:14
В Мосгордуме пройдут обзорные экскурсииМосква 9 сентября, 9:09
Американский космический аппарат OSIRIS-REx. ДосьеБиографии и справки 9 сентября, 9:06
Депутаты ЛДПР предложили Собянину ликвидировать МАДИОбщество 9 сентября, 9:03
"Война и мир" в цифрах и фактах. Для тех, кто так и не осилил романКультура 9 сентября, 9:00
Военные Ан-124 "Руслан" перебрасывают технику с Урала в КиргизиюНовости Урала 9 сентября, 8:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КУБИНКА /Московская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК, входит в госкорпорацию "Ростех") создала аэростатный комплекс, предназначенный для ретрансляции сигналов связи, в том числе защищенного Wi-Fi на сотни километров.
Об этом сообщил ТАСС представитель корпорации.
"Сейчас проходит испытания аэростатный комплекс, который позволит организовать сети защищенной связи для военных, в том числе Wi-Fi", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в состав комплекса входят аэростаты-ретрансляторы большого, среднего и малого объема со специальной аппаратурой связи на борту, способной передавать информацию на расстояние порядка 250 километров. "Аэростат может подниматься на высоту нескольких километров", - пояснил представитель ОПК.
Собеседник агентства уточнил, что такой комплекс может обеспечить связью как мобильные, так и стационарные объекты управления армейскими подразделениями. "Защищенность связи достигается за счет точечного направления сигналов, которые сложно перехватить или подавить", - сказал представитель корпорации.
Кроме того, комплекс способен автоматически отслеживать принимающие устройства в пространстве даже в отсутствие сигналов ГЛОНАСС и GPS.
Ранее в ОПК сообщали, что разработанный корпорацией высокоскоростной военный интернет испытали в ходе операции российских ВКС в Сирии. Однако там использовались исключительно наземные комплексы тактического уровня, которые обеспечивают связь на расстоянии нескольких десятков километров.