ОПК создала ретранслятор, раздающий военный Wi-Fi на сотни километров

КУБИНКА /Московская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК, входит в госкорпорацию "Ростех") создала аэростатный комплекс, предназначенный для ретрансляции сигналов связи, в том числе защищенного Wi-Fi на сотни километров.

Об этом сообщил ТАСС представитель корпорации.

"Сейчас проходит испытания аэростатный комплекс, который позволит организовать сети защищенной связи для военных, в том числе Wi-Fi", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в состав комплекса входят аэростаты-ретрансляторы большого, среднего и малого объема со специальной аппаратурой связи на борту, способной передавать информацию на расстояние порядка 250 километров. "Аэростат может подниматься на высоту нескольких километров", - пояснил представитель ОПК.

Собеседник агентства уточнил, что такой комплекс может обеспечить связью как мобильные, так и стационарные объекты управления армейскими подразделениями. "Защищенность связи достигается за счет точечного направления сигналов, которые сложно перехватить или подавить", - сказал представитель корпорации.

Кроме того, комплекс способен автоматически отслеживать принимающие устройства в пространстве даже в отсутствие сигналов ГЛОНАСС и GPS.

Ранее в ОПК сообщали, что разработанный корпорацией высокоскоростной военный интернет испытали в ходе операции российских ВКС в Сирии. Однако там использовались исключительно наземные комплексы тактического уровня, которые обеспечивают связь на расстоянии нескольких десятков километров.